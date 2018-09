Panama: vescovi, “vicinanza e comunione” con Papa Francesco di fronte ad attacchi e “resistenze al rinnovamento”

In una lettera firmata da tutti i vescovi del Paese, la Conferenza episcopale panamense, anche “a nome del popolo cattolico e degli uomini e donne di buona volontà”, esprime a Papa Francesco “la propria vicinanza e comunione” nel momento in cui “è oggetto di un subdolo e spietato attacco, motivato da distinti e meschini interessi”. Secondo i vescovi di Panama si tratta “semplicemente di resistenze di fronte al rinnovamento e alla conversione cui lei ha dato impulso per ridare alla Chiesa cattolica l’autentico volto di Gesù e del suo Vangelo” e perché essa “compia fedelmente” la missione ricevuta da Cristo. Prosegue la lettera, rivolgendosi al Papa: “La appoggiamo e ci identifichiamo con la Chiesa misericordiosa, vicina, accogliente, a servizio delle persone, povera per i poveri, spogliata di poteri, onori e ostentazioni”. Concludono i vescovi: “Continuiamo a pregare per lei, perché continui in questa missione così impegnativa che ha voluto assumere in questo momento storico della Chiesa e la aspettiamo pieni di attesa per la sua imminente visita alla nostra Chiesa e al nostro Paese, per renderle visibile e palpabile la nostra adesione fraterna e filiale”.