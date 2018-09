Mostra Cinema Venezia: presentata XXII edizione del Tertio Millennio Film Fest. Milani (Feds), “dialogo interreligioso diventa espressione artistica”

“Crediamo nel dialogo tra le persone nelle nostre società ormai multietniche e sfaccettate. Il dialogo interreligioso diventa espressione artistica, con un linguaggio vicino alle persone. Quest’anno introduciamo il tema dei giovani, seguendo le orme di Papa Francesco”. Lo ha detto mons. Davide Milani, presidente Fondazione ente dello spettacolo (Feds), presentando oggi la XXII edizione del Tertio Millennio Film Fest, nello Spazio Feds dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, in occasione della 75ma Mostra internazionale d’arte cinematografica. Il festival del dialogo interreligioso, organizzato dalla Feds, si svolgerà a Roma dall’11 al 15 dicembre, con il patrocinio di Pontificio Consiglio della cultura e Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Durante l’evento è stato lanciato il concorso per cortometraggi che anche quest’anno accompagnerà la manifestazione. Il tema è dedicato ai giovani, ai loro valori, al loro mondo e alle difficoltà che devono fronteggiare nella società moderna. Per questo motivo, anche la giuria del contest sarà composta da ragazzi esponenti delle varie confessioni religiose. Confermate la rassegna dei lungometraggi, gli RdC Awards oltre ad eventi con registi e ospiti illustri. Presentato anche il nuovo sito istituzionale del Tertio Millennio Film Fest, con la raccolta di tutte le edizioni precedenti, sin dal lontano 1997. “È un’occasione per confrontarsi con altre religioni. I nostri film sono pieni di messaggi, universali”, ha aggiunto Claudia Di Giovanni, delegata Filmoteca Vaticana. Per un altro degli ospiti, Lafram Yassine, presidente dell’Ucoii, “il tema della religione è un tema scottante, ed è importante che esista un Festival che vuole unirci tutti in una grande famiglia. Comunicare è un dovere, è l’alternativa ai nostri conflitti quotidiani”.