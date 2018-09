Maltempo: Coldiretti, “non solo danni, è boom per i funghi”

“Non solo danni con l’arrivo del maltempo in una estate pazza, calda e piovosa, che ha creato anche le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record”. Lo afferma in una nota la Coldiretti, che sottolinea come “in molte aree la raccolta si è avviata con straordinario anticipo e ottimi risultati”. “Le perturbazioni, che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni agricole e spinto il controesodo degli italiani dalle vacanze, hanno invece favorito la nascita dei funghi”. Nel 2017 Coldiretti ha rilevato una raccolta “negativa” per “gli effetti della siccità che hanno lasciato a mani vuote molti appassionati ricercatori”. Per l’anno in corso, invece, “le previsioni sono per un raccolto ben superiore a quello delle annate normali negli oltre 10 milioni di ettari di bosco che – riferisce la Coldiretti – coprono un terzo dell’Italia”.