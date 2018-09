A seguito dell’aggravarsi delle condizioni in Libia e della dichiarazione dello stato d’emergenza, il presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) Roberto Zaccaria e il direttore Mario Morcone hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività dell’ufficio a Tripoli e quelle di assistenza e tutela dei rifugiati sul territorio. “L’assistenza riprenderà solo quando un quadro di sicurezza minimo sarà garantito”, annunciano in una nota.