Figlie di Maria Ausiliatrice: Torino, l’8 settembre assemblea delle comunità educanti in vista dell’inizio dell’anno scolastico

Si riuniranno per un’assemblea di apertura dell’anno scolastico l’8 settembre, alle 9, in piazza Maria Ausiliatrice, a Torino, le comunità educanti nell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (suore salesiane di don Bosco) del Piemonte e della Valle d’Aosta. Parteciperanno tutte le direttrici, le Comunità religiose, i dirigenti scolastici, una delegazione di docenti e di educatori delle opere e delle associazioni presenti nelle 40 case delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Piemonte ed in Valle d’Aosta. L’assemblea ha come obiettivo il lancio del tema del prossimo anno “Io sono una missione”, come indicato nella Evangelii Gaudium di Papa Francesco. La giornata si aprirà con il saluto di suor Elide Degiovanni, superiora provinciale, responsabile di tutte le Opere delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Piemonte e della Valle d’Aosta. Seguirà l’intervento di don Silvio Zanchetta, delegato per la pastorale giovanile salesiana nel Triveneto, che illustrerà il tema della proposta pastorale 2018/19. La parte finale della mattinata sarà dedicata alla visita degli stand delle associazioni intervenute per illustrare le concrete possibilità di volontariato da proporre ai destinatari delle scuole, dei centri di formazione professionale, degli oratori e dei centri giovanili nelle opere delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Piemonte e Valle d’Aosta.