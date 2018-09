Europa-Mediterraneo: Firenze, seminario Ispi su “Che problema c’è con la religione?”. Tra i relatori il card. Betori

“Che problema c’è con la religione?”: è il titolo di un seminario proposto dall’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) in collaborazione con l’Istituto universitario europeo (Eui) di Firenze e la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale che si tiene il 6 settembre prossimo a Firenze. Si lavora in vista di Med, l’iniziativa annuale del ministero degli Esteri italiano e dell’Ispi per la definizione di una “agenda positiva” per il Mediterraneo (Med 2018 sarà a Roma il 22-24 novembre). All’appuntamento fiorentino s’indagherà il “ruolo delle istituzioni religiose in una società moderna, in cambiamento e transnazionale”. Sotto la lente i motivi che fanno sì che “la religione sia spesso vista come fattore perturbante anziché una soluzione”, la generale tendenza verso una restringimento delle libertà religiose a fronte del crescente desiderio di partecipazione delle comunità religiose al dibattito pubblico. Nell’elenco degli interventi previsti ci sono i nomi di Emanuela Claudia Del Re, vice-ministro degli Esteri, cui spetta l’intervento introduttivo, Saywan Barzani, già ambasciatore dell’Iraq in Italia, l’arcivescovo di Firenze card. Giuseppe Betori insieme all’imam del capoluogo toscano Izzeddin Elzir, Pasquale Ferrara, ambasciatore italiano in Algeria e il rabbino Joseph Levi, presidente della Scuola fiorentina. Ad aprire i lavori, il presidente dell’Eui Renaud Dehousse e il direttore esecutivo dell’Ispi Paolo Magri.