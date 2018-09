Diocesi: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), lettera di vicinanza a Papa Francesco. “Lei è Pietro e noi siamo con Pietro”

Sostegno e vicinanza dalla diocesi di Nocera inferiore – Sarno e dal suo vescovo Giuseppe Giudice a Papa Francesco, in questi giorni vittima di pesanti attacchi. Li esprime lo stesso Giudice in una lettera aperta al Pontefice, intitolata “Cum Petro et sub Petro” e pubblicata sul sito della diocesi. “Lei è Pietro, e noi siamo con Pietro – cum Petro et sub Petro – perché educati e convinti che dove è Pietro c’è la Chiesa, e dove c’è la Chiesa lo Spirito soffia”, esordisce mons. Giudice. “La sua idea di Chiesa, che è poi la Chiesa bella del Concilio, che gli ultimi Papi ci hanno trasmesso ancorati alla grande Tradizione, vuole essere la nostra idea di Chiesa e non può attingere ed omologarsi ad idee giornalistiche di una ecclesiologia che nulla ha a che vedere con il mistero della Chiesa”. “Siamo con Lei, e vogliamo camminare insieme sui sentieri della parola e del pane per servire i piccoli del nostro tempo”, prosegue la missiva, “convinti che un padre si ama sempre, non si critica e non si offende, anche e specialmente quando non capiamo tutto e, come figli, siamo obbligati a sospendere il giudizio, memori della lezione di Cristo a Pietro”. “Siamo con Lei – assicura ancora Giudice -, e ci impegniamo ad emendare la nostra vita e quella delle nostre comunità da atteggiamenti e scelte che possono essere in contrasto con il Vangelo di Gesù Cristo. Parole come conversione, preghiera, sacrificio, combattimento spirituale, formazione autentica e seria, devono ritornare audacemente attuali nel nostro vocabolario e nelle nostre grammatiche”. “Grazie, Santo Padre, e continui ad inquietarci con la gioia del Vangelo, con il Vangelo della gioia, mentre noi prendiamo l’impegno”, conclude il vescovo, “di pregare per la sua persona e il suo ministero, affinché possiamo meglio accogliere il suo alto magistero, fiduciosi sulla Parola del Maestro, che le potenze degli inferi non prevarranno”.