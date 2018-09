Diocesi: mons. Fragnelli (Trapani), “Papa Francesco sta conducendo la Chiesa verso un risveglio che ha un prezzo alto. Per noi è guida sicura”

Con un pensiero a Papa Francesco, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha aperto sabato 1° settembre, nella parrocchia “Regina Pacis” di Paceco, i lavori dell’assemblea diocesana. “In questa assemblea d’inizio d’anno pastorale – le sua parole – ci accogliamo reciprocamente con tutta la nostra debolezza, ma anche con tutta fiducia nello Spirito di Gesù Risorto. È Lui che sostiene la Chiesa, a partire dal capo visibile, Papa Francesco. A lui va ora il nostro pensiero. Dall’Irlanda a Roma siamo certi che egli sta conducendo la chiesa universale verso un risveglio che, certo, ha un prezzo alto”. “Le relazioni oscurate da scandali e, spesso, dobbiamo dirlo, anche ‘dall’uso unilaterale degli scandali’ – ha osservato il presule – rifioriranno non solo con la risposta coraggiosa del popolo di Dio, ma anche con la ragionevole partecipazione di quanti cercano la verità e la giustizia tra le dimensioni religiose e sociali, economiche e mediatiche. Il Papa è per noi la guida sicura nelle tempeste della vita”. Nel richiamarne il discorso ai vescovi irlandesi, lo scorso 26 agosto, Fragnelli ha indicato quattro piste di azione: “Essere buoni padri; lavorare ed impegnarsi per i poveri e per tutti quelli che sono rimasti indietro nella società; impegnarsi per riconoscere e rimediare con onestà evangelica e coraggio agli errori; essere di esempio non ripetendo atteggiamenti di clericalismo e di lontananza che – e qui il vescovo ha citato letteralmente le parole del papa ai vescovi in Irlanda – hanno dato l’immagine di una chiesa autoritaria, dura e autocratica”. Fragnelli ha indicato le priorità al centro del nuovo anno: famiglia, anziani, migrazioni, e la celebrazione del 25° del martirio del beato Pino Puglisi il prossimo 15 settembre a Palermo con la presenza di Francesco. Tema unitario “Alla ricerca dei volti con il passo dei poveri”.