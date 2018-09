Diocesi: Albenga-Imperia, l’8 settembre il convegno pastorale con il vescovo Borghetti. “Cercare orme di santità in mezzo a noi”

Si svolgerà sabato 8 settembre, dalle 9.30, il convegno pastorale diocesano di Albenga-Imperia. Fedeli, sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali sono convocati per la presentazione da parte del vescovo, mons. Guglielmo Borghetti, del programma pastorale che guiderà la Chiesa diocesana nell’anno pastorale 2018/19. “La Chiesa mistero di comunione missionaria, famiglia di Dio nel mondo e per il mondo” è il tema del convegno, che si terrà, ad Albenga, con lo scopo di “riprendere e approfondire quanto constatato durante lo scorso anno pastorale”. La nuova sfida sarà quella di continuare a “guardare con speranza – osserva in una nota mons. Borghetti – la nostra Chiesa diocesana senza soffermarci su sterili lamentele che paralizzano gli slanci e la creatività apostolica”. Il nuovo progetto pastorale – spiega il vescovo – insiste ulteriormente a “cercare quelle orme invisibili, ma reali di santità e passione apostolica che il Signore ha lasciato in questi anni in mezzo a noi”. Al convegno pastorale diocesano sarà presente il teologo, don Giuseppe Militello, al quale è stato affidato il tema: “Questa Chiesa da amare e conoscere”.