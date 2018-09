Commissione Ue: inizio lezioni scolastiche, riprende programma distribuzione latte, frutta e verdura agli scolari europei

Bruxelles: il commissario Ue Phil Hogan

(Bruxelles) “È importante sapere da dove vengono i nostri alimenti e che la loro produzione necessita un duro lavoro. I programmi dell’Ue per le scuole consentono ai bambini non solo di acquisire conoscenze sull’agricoltura e sulla produzione alimentare, ma anche di assaggiare prodotti di qualità e di beneficiare del loro valore nutritivo”: Phil Hogan, commissario europeo per l’agricoltura, commenta l’iniziativa Ue per la distribuzione di latte, frutta e verdura agli scolari di numerose scuole nei Paesi aderenti. Con l’apertura dell’anno scolastico riprende infatti negli Stati partecipanti il programma “volto a promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini”, il quale comprende la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, ma anche specifiche azioni educative “per comunicare agli scolari l’importanza di una buona alimentazione e per spiegare loro come è prodotto il cibo”. Nell’anno scolastico 2017/2018, grazie all’aumento del numero di scuole partecipanti, “l’iniziativa a favore di una sana alimentazione ha raggiunto oltre 30 milioni di bambini in tutta l’Unione europea”. Ogni anno scolastico vengono riservati 150 milioni di euro per gli ortofrutticoli e 100 milioni di euro per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di integrare l’aiuto dell’Ue con aiuti nazionali per finanziare il programma.