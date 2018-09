Austria: mons. Elbs (Feldkirch), lettera di solidarietà e preghiera per il Papa. Il sostegno di mons. Landau (Caritas)

Il presidente della Caritas Austriaca, mons. Michael Landau, ha lodato il vescovo di Feldkirch, mons. Benno Elbs, per la lettera pubblicata sabato 1° settembre, nella quale esprimeva la solidarietà a Papa Francesco per le accuse ricevute dall’ex Nunzio negli Stati Uniti, mons. Carlo Maria Viganò. Nella lettera il vescovo Elbs invita tutti i fedeli a sostenere il Papa nella sua missione con la preghiera, appoggiandolo nell’opera apostolica. Rilanciando le parole di mons. Elbs, Landau ha oggi auspicato che anche gli altri vescovi austriaci si esprimano in modo chiaro in favore del Papa. “Papa Francesco rende chiaro che la fede e la vita si uniscono e che il posto della chiesa è dalla parte dei poveri”, ha sottolineato Landau nei suoi post su facebook e twitter e nella nota sul sito della Caritas austriaca. Oltre la lettera di sabato scorso, mons. Elbs ha sottolineato in una intervista rilasciata alla redazione della sede del Voralberg della televisione di Stato austriaca Orf, che “Francesco è profetico nei temi importanti del mondo e negli usi della Chiesa”: per esempio per le questioni di responsabilità per il creato, la giustizia sociale e la migrazione. La lettera di monsignor Elbs contiene una preghiera a Dio di intercessione per il Pontefice: “Per Papa Francesco: rafforzalo nel suo ministero pastorale, in modo che il suo impegno profetico verso la creazione e verso le persone emarginate ci porti tutti a seguire risolutamente il suo esempio”.