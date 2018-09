Seminario regionale pugliese: Nardò-Gallipoli, al via da oggi la “Missione Giovani”

Si svolgerà da oggi pomeriggio, fino al 7 ottobre, nella diocesi di Nardò-Gallipoli la “Missione Giovani” dei seminaristi teologi di Molfetta ai giovani del territorio. “LookUp!” è il titolo che il comitato organizzatore ha scelto per l’evento. “Partendo dal significato della parola lookup (in inglese “cercare”) e dalla sua duplice composizione look (guardare) e up (in alto, oltre) la ‘Missione Giovani’ vuole essere un invito a cercare la propria felicità e la propria gioia guardando in alto, nel cielo, insieme a Dio”. I seminaristi, provenienti da tutte le diocesi di Puglia, coordinati dai loro educatori e dal rettore don Gianni Caliandro, in collaborazione con i giovani delle parrocchie, percorreranno strade, piazze, visiteranno luoghi centrali, periferie e scuole superiori per portare con la loro vita la testimonianza di una esistenza felice, fondata su Dio e spesa nel servizio al prossimo. Diversi sono gli appuntamenti previsti, a partire dal pellegrinaggio diocesano presso la Madonna della Lizza, ad Alezio, previsto per il pomeriggio di oggi. “Ai giovani – dice il vescovo Fernando Filograna – rinnovo l’invito del Santo Padre a riscoprire la bellezza di una vita donata. Noi vogliamo provarci, insieme”.