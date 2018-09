Case riposo: Uecoop, 1 posto letto per 41 anziani. Potenziare welfare che valorizzi mondo cooperativo

Nelle case di riposo italiane esiste in media 1 posto letto per 41 anziani con una richiesta sempre in crescita e prezzi che vanno dai 1.500 ai 3.000 euro al mese con un vero e proprio boom delle case di riposo private che negli ultimi dieci anni hanno aumentato del +40% la loro offerta. E’ quanto emerge da un’analisi della Unione europea delle cooperative – Uecoop su dati Sistan in relazione all’operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta a Lecce di una casa di riposo abusiva che ospitava cinque anziani, quattro de quali disabili, allettati e non autosufficienti. La popolazione over 65 entro il 2050 sarà di 20 milioni contro i 13,5 attuali, i non autosufficienti diventeranno 5 milioni nei prossimi 10 anni, mentre a oggi i posti letto disponibili a livello nazionale sono poco più di 328mila. Regioni più deficitarie Campania con 149 anziani per posto letto e Lazio con 88. Situazioni migliori al Nord con il Trentino Alto Adige che guida la classifica con 23 anziani per posto letto, Piemonte con 24 e Friuli Venezia Giulia e Liguria con 27. “L’invecchiamento progressivo della popolazione pone la sfida di un’assistenza di qualità a lungo termine anche all’esterno del perimetro della famiglia – spiega Uecoop – con la necessità di potenziare un sistema di welfare che metta insieme il meglio del pubblico e il meglio del privato con il mondo cooperativo che sta già garantendo assistenza e cura, dentro e fuori le mura domestica grazie a oltre 328mila addetti sul territorio nazionale”. Oggi, prosegue Uecoop, diventa “strategico” formare professionisti dell’assistenza in grado di seguire al meglio gli anziani dentro e fuori le residenze, “ma è necessario anche aiutare le famiglie” obbligate “a trovare una sistemazione in casa di riposo aggravando il bilancio domestico di un’ulteriore spesa”. Necessario dunque potenziare un sistema di welfare che valorizzi il mondo cooperativo.