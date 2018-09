Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Bozza decreto Genova, al commissario pieni poteri. Morto il presidente vietnamita

Crollo Ponte Morandi: nella bozza del decreto legge pieni poteri per il commissario

Pieni poter per il Commissario straordinario per Genova, la cui nomina è prevista nei prossimi giorni, che potrà operare “in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”. È quanto prevede la bozza del decreto legge Genova, nella quale si stabilisce anche l’istituzione di una zona franca urbana e il risarcimento delle imprese danneggiate dal crollo del ponte. Previsti anche 22 milioni e 500 mila euro per il trasporto regionale e locale oltre a fondi per assumere fino a 500 persone in due anni. Nella bozza si stabilisce anche che Autostrade dovrà mettere a disposizione le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del commissario.

‘Ndrangheta: allevatore ucciso in agguato, 3 arresti a Reggio Calabria per omicidio ed estorsione

È scattata all’alba l’operazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, finalizzata all’arresto di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo di omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi, con l’aggravante dei modi mafiosi. La misura scaturisce dalle indagini avviate dopo l’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffrè, l’allevatore di Seminara (Rc) ucciso a luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimase ferito anche un minore bulgaro. Dalle indagini si è potuto ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto, riconducibile alle articolate dinamiche criminali del territorio della Piana di Gioia Tauro, e individuare uno degli autori materiali dell’omicidio.

Tanzania: traghetto si ribalta, si temono decine di morti

Sono oltre una quarantina i morti e 37 le persone tratte in salvo a seguito del naufragio di un traghetto sul Lago Vittoria, in Tanzania, nel pomeriggio di ieri. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi; le ricerche dei superstiti, infatti, sono state sospese nella notte e sono riprese con le prime luci del mattino. Non ancora note le cause del ribaltamento del traghetto che oltre a passeggeri, di cui non si conosce il numero esatto ma potrebbe essere di alcune centinaia, trasportava anche merci.

Vietnam: morto il presidente Tran Dai Quang

È morto a 61 anni il presidente vietnamita Tran Dai Quang, a seguito di una “grave malattia” della quale non sono stati pubblicamente forniti dettagli. L’annuncio è stato dato dal governo di Hanoi, precisando che il presidente si è spento al Military Central Hospital. Quang, eletto presidente nell’aprile 2016, aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica mercoledì scorso.

Catalogna: migliaia in piazza a Barcellona chiedono “libertà per i prigionieri politici”

Sono state migliaia le persone che ieri hanno preso parte nelle strade di Barcellona alle manifestazioni in occasione del primo anniversario del blitz della guardia civil negli uffici regionali che precedette di una decina di giorni il referendum indipendentista. Ne seguì l’arresto di funzionari e politici regionali innescando le proteste di piazza. Alla manifestazione di ieri ha partecipato anche l’attuale presidente della regione catalana Quim Torra con la sua giunta. Unanime la richiesta di “libertà per i prigionieri politici”. I manifestanti hanno lanciato un appello al primo ministro Pedro Sanchez affinché il governo si impegni a ritirare le accuse contro i carcerati.