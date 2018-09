Aldo Moro: Bari, da domani un convegno sulla democrazia con il nipote Renato e l’arcivescovo Cacucci

Un convegno nazionale su “Una faticata e severa conquista: Aldo Moro e la democrazia in Italia”, nell’anniversario della nascita (23 settembre 1916) e a quarant’anni dal rapimento e l’uccisione dello statista. A organizzarlo a Bari sono l’Università, l’arcidiocesi e il Movimento ecclesiale di impegno culturale. L’iniziativa si terrà in città, il 21 e 22 settembre, nella sede dell’ateneo, in piazza Cesare Battisti. In programma, gli interventi e le relazioni del rettore, Antonio Felice Uricchio, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il nipote dell’ex presidente della Dc, Renato Moro, storico all’Università di Roma Tre, parlerà di “Aldo Moro. Dalla rinascita alla crisi della democrazia cristiana”, mentre l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, di “Fede e profezia in Aldo Moro”. “Il convegno – si legge in una nota – aspira a contribuire in misura qualificata al dibattito e ha come esplicito obiettivo quello di ripensare compiutamente Aldo Moro e la sua intera vita nella sua dimensione umana, in quella culturale, in quella politica, in quella spirituale come un atto di libertà, una vittoria contro i terroristi e le loro violenze, un risarcimento all’intero Paese”.