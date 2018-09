Chiese Molise: oggi a Riccia (Cb) la Giornata del turismo e del creato con l’arcivescovo Bregantini

Le Pastorali regionali del turismo e del lavoro delle diocesi del Molise promuovono oggi la Giornata del turismo e del creato, a partire dalle 16.30 presso la sala del Beato Stefano, nel comune di Riccia (Campobasso). Un incontro di riflessione e dialogo attorno ai temi, nazionale e mondiale, delle due giornate raggruppate, a livello regionale, in un’unica giornata. Il tema della Giornata del creato “Coltivare l’alleanza con la terra” è “in sintonia con quello del turismo in quanto ci invita ad operare in forme attive e lungimiranti”, ha dichiarato l’arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano, mons. GianCarlo Bregantini, secondo il quale “un turismo sostenibile non può prescindere dalla tutela del territorio e da azioni efficaci per una corretta economia ambientale”. L’Organizzazione mondiale del turismo ha proposto per quest’anno il tema “Il turismo e la trasformazione digitale”. “La tecnologia digitale – afferma ancora Bregantni – ha trasformato la nostra era e il nostro comportamento cambiando drasticamente le modalità di vivere il tempo del riposo, della vacanza, della mobilità e del turismo in tutte le sue forme”. La celebrazione della giornata invita a riflettere sul contributo dei progressi tecnologici non solo per migliorare i prodotti e i servizi turistici, ma anche perché questi ultimi siano strumento di sviluppo sostenibile e responsabile. In programma una tavola rotonda con Pasquale Di Lena, Lucio Vitiello, don Daniele Leo, Caludio Papa, Angelo Presenza, Remo Di Ginadomenico. A seguire un dibattito e le conclusioni a cura dell’arcivescovo Bregantini.