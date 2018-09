Valori cristiani: Parma, giovedì 13 settembre convegno con il vescovo Toso (Faenza), Mantovano e Ornaghi

“Per una nuova democrazia. Dalle disuguaglianze e povertà ad una democrazia inclusiva” è il titolo della 2ª conferenza nazionale sulla crisi dei valori cristiani in programma giovedì 13 settembre alle 18.15 nell’auditorium del Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, a Parma.

La conferenza prende spunto dalla presentazione del libro “Per una nuova democrazia” di mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, incentrato sull’impegno sociale dei cattolici nella società moderna. Oltre all’autore del volume, saranno presenti Alfredo Mantovano, vice presidente del Centro studi “Rosario Livatino”, e Lorenzo Ornaghi, presidente del comitato scientifico della Fondazione De Gasperi e rettore emerito dell’Università Cattolica. Introduce don Luciano Genovesi, moderatore di curia e cancelliere vescovile di Parma.

L’evento è promosso dall’associazione Intesa San Martino, con il supporto di Comune di Parma, Fondazione De Gasperi, Fondazione Cariparma, Senato della Repubblica, diocesi di Parma e diocesi di Faenza-Modigliana, e che ha come media partner l’emittente Giovanni Paolo Tv.