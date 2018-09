Servizio civile: Mani Tese, il 17 settembre una giornata di presentazione a Milano

Sostenibilità, consumo critico e difesa dei diritti sono alcuni dei temi attorno ai quali ruotano le attività dell’anno di Servizio civile proposto dall’associazione Mani Tese. A raccontare questo anno di impegno a favore degli altri saranno gli stessi volontari che stanno concludendo il Servizio civile all’interno dell’associazione. Lo faranno lunedì prossimo, 17 settembre, dalle 11 alle 19, nella sede di Mani Tese a Milano, durante una giornata delle porte aperte. Il Servizio civile a Mani Tese permette ai giovani dai 18 ai 28 anni di essere coinvolti in un’esperienza unica di cittadinanza attiva e responsabile. I ragazzi e le ragazze in servizio civile diventeranno protagonisti delle proposte di Mani Tese relative all’educazione alla cittadinanza globale e alle iniziative per diffondere la responsabilità ambientale e sociale. Potranno inoltre ricevere una formazione aggiornata e professionalizzante e una certificazione delle loro competenze. Oltre a Milano, sarà possibile prestare servizio civile con Mani tese anche a Bulciago (Lc), Gorgonzola (Mi), Padova, Treviso, Finale Emilia (Mo), Rimini, Faenza (Ra) e Catania. Cinque i progetti previsti: “Nessuno escluso! La sfida del cambiamento negli obiettivi di sviluppo sostenibile” (otto posti a Milano), “Il riuso e le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile” (un posto a Milano, uno a Bulciago e due a Gorgonzola), “Cittadini di un mondo sostenibile e giusto” (due posti a Padova e uno a Treviso), “Insieme per lo sviluppo sostenibile e il ben-essere delle comunità” (due posti a Faenza, due a Finale Emilia e due a Rimini), “Insieme per un futuro sostenibile” (quattro posti a Catania). Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione entro il 28 settembre. Maggiori informazioni su www.manitese.it.