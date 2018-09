Politica: Swg, Lega stabile nei consensi mentre M5S e Pd registrano una flessione

Con il 32,1% dei consensi la Lega si conferma la forza politica in testa alle intenzioni di voto degli italiani mentre Movimento 5 Stelle e Partito democratico registrano una flessione. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Change” di “PoliticApp”, diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto, nella rilevazione eseguita tra il 5 e il 10 settembre, se si dovesse votare oggi il 32,1% sceglierebbe la Lega (-0,1% rispetto alla settimana precedente) mentre il 27,9% il Movimento 5 Stelle (-0,4%). Crescita di consensi per Forza Italia (7,6%, +0,7%) e Potere al popolo (2,5%, +0,2%). Diminuiscono invece le percentuali di Partito democratico (17,3%, -0,4%), Fratelli d’Italia (3,9%, -0,2%), +Europa con Emma Bonino (2,4%, -0,2%) e Liberi e Uguali (2,3%, -0,1%). A favore di altri partiti si è espresso il 4% degli intervistati (+0,5%). Continua a salire la percentuale di quelli che non si esprimono, passati in una settimana dal 33,1% al 34,5%.