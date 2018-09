Papa Francesco a Palermo: raccolta fondi per donare un mulino alla Missione Speranza e Carità

Un mulino per la Missione Speranza e Carità, a Palermo. È l’impegno presentato oggi pomeriggio dal presidente dell’associazione “Movimento Giorgio La Pira per il Mediterraneo”, Nino Giordano, che ha lanciato una raccolta fondi. “Entro Natale 2018 vogliamo donare un mulino alla Missione – spiega Giordano –, ci attiveremo con tutti i nostri aderenti per l’acquisto”. Nel corso dell’incontro, oggi pomeriggio, è stato proiettato il video “Giorgio La Pira. La città sul Monte” di Tv2000. Un docu-film che si snoda attraverso le testimonianze di persone che hanno conosciuto La Pira: un domenicano, il rabbino capo di Firenze, un professore universitario, un collaboratore. Inoltre, oggi sono stati portati nella Missione, che ospiterà sabato il pranzo con Papa Francesco, 50 chili di passata di pomodoro grazie all’azienda Sparacia dell’Università di Palermo, in collaborazione con l’Ente di sviluppo agricolo (Esa) e due esponenti del “Movimento Giorgio La Pira per il Mediterraneo”, Giuseppe Zaffuto e Nicolò Caldarone.