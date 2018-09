Migranti: Lucca, raddoppia il numero delle famiglie che accolgono a cena i richiedenti asilo

Raddoppia, rispetto allo scorso anno, il numero delle famiglie che hanno partecipato al progetto “Aggiungi un posto a tavola” della Cooperativa sociale Odissea con l’Osservatorio per la pace del Comune di Capannori, la Caritas della diocesi di Lucca e Cooperazione Missionaria diocesi di Lucca. Il progetto è nato per favorire l’integrazione dei migranti: in due mesi, sono state 26 le famiglie che hanno chiesto di partecipare invitando a cena un richiedente asilo ospitato nelle strutture di accoglienza gestite da Odissea a Lucca e a Capannori. Le cene realizzate per il momento sono state 22 (altre saranno organizzate a breve), per un totale di 25 migranti, tra i 17 e i 30 anni. Rispetto all’edizione della scorsa estate, quest’anno il numero dei partecipanti è raddoppiato e il coinvolgimento ha fatto un decisivo salto di qualità. “Il progetto ha raggiunto anche famiglie che non gravitavano intorno alla nostra cooperativa e che sono venute a sapere dell’opportunità attraverso i social e i volantini che avevamo distribuito. Abbiamo avuto richieste non solo da Capannori, ma anche da Lucca, da Pisa e dalla Versilia”, racconta Patricia Barsi di Odissea, che ha curato la parte organizzativa di “Aggiungi un posto a tavola”: “Tanti i nuclei con figli adolescenti, che grazie al nostro progetto hanno potuto incontrare coetanei con storie molto diverse dalle loro. Inoltre, siamo stati contattati anche da alcune associazioni del territorio che desideravano fare questa esperienza insieme ai loro soci. Ci ha fatto piacere scoprire che molte famiglie hanno continuato a coinvolgere i migranti nelle loro attività, a dimostrazione che l’integrazione è possibile e passa attraverso la conoscenza”. Per ricambiare l’ospitalità, mercoledì prossimo, nell’uliveto della parrocchia di Segromigno in Monte, i migranti offriranno una cena alle famiglie italiane che hanno contribuito al progetto. Tre squadre in cucina realizzeranno piatti tipici del Pakistan, del Senegal e della Guinea. Al termine, musica dal vivo e proiezione di fotografie. Insieme a tutta l’equipe di Odissea, alla serata parteciperà anche il vescovo della diocesi di Lucca, Italo Castellani.