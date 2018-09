Etica e social media: mons. Galantino, “la scuola metta in mano a studenti strumenti critici per stare in maniera consapevole in questo mondo”

“La tecnologia digitale si è imposta rapidamente nella vita personale e collettiva, modificando abitudini e modelli di comunicazione. Fino a un recente passato, la famiglia, la scuola, la parrocchia, gli stessi strumenti di comunicazione sociale, svolgevano un ruolo di mediazione, che regolava contenuti culturali e modalità di fruizione”. Lo ha ricordato mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei e presidente dell’Apsa, nel suo intervento, oggi pomeriggio, a Brembate (Bg), al convegno dell’Associazione pedagogica italiana, sul tema “Identità, la persona, le persone nella comunicazione virtuale”. Per il presule, “non è possibile educare oggi senza conoscere lo spazio mediale in cui i millennials, i nostri ragazzi, si muovono con la naturalezza di chi è nativo digitale, fruendo, in solitudine, di contenuti illimitati sotto tutti i punti di vista”.

“Alfabetizzare”, in questo contesto, significa allora “formare al discernimento. L’azione affidata all’educazione, da un lato, deve ridurre i danni dell’analfabetismo funzionale, frutto indesiderato ma vero e amaro dell’eccesso di informazione e dei limiti dell’attenzione; dall’altra, deve offrire gli strumenti critici per ridurre i pericoli connessi all’assenza di intermediazione che caratterizza il mondo social”. Perciò, “è evidente che occorre ripensare la formazione degli educatori che devono, da un lato, poter disporre di conoscenze e competenze tali da incontrare il mondo e la cultura dei giovani e, allo stesso tempo, mantenere il valore pedagogico di un insegnamento che non si piega alla superficialità”. Di qui la necessità che la scuola impari “a recuperare il suo ruolo fondamentale, che non è quello di chi dà risposte, ma di chi mette in mano agli studenti gli strumenti critici per stare in maniera consapevole in questo mondo senza dare risposte a buon mercato”.