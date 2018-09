Diocesi: Curia Agrigento, “situazione viabilità in città abbastanza critica”

“A seguito della chiusura della Galleria Santa Lucia la situazione, abbastanza critica, della viabilità della città di Agrigento è diventata pesantemente critica”. Lo segnala con una nota il Servizio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi, che si unisce alle voci di “quanti, in questi giorni, auspicano che chi di dovere, e secondo le proprie competenze, trovi una celere soluzione al problema, proponendo una valida alternativa alla chiusura della galleria Santa Lucia per dirottare il traffico veicolare”. Nella nota si segnala che la città è già interessata dalla chiusura del Viadotto Akragas (Ponte Morandi), dalla soppressione del ponte Petrusa, che permetteva un alleggerimento del traffico veicolare da e per Favara, da e per il Villaggio Mosè, il Quadrivio e il centro città. “Quotidianamente si registrano code eccessivamente lunghe e non pochi disagi per i cittadini, gli studenti e i commercianti della città senza dimenticare le ripercussioni sui comuni limitrofi di Joppolo Giancaxio, Raffadali, Porto Empedocle”. Infine, l’auspicio che “i vertici Anas e il Comune trovino una soluzione alla viabilità anche per il tratto della SS.115, viadotto Salsetto in cui il traffico veicolare viene gestito con impianto semaforico a senso alternato”.