Azione Cattolica: Fidenza, per i 150 anni tre giorni di celebrazioni e una strada intitolata a Vittorio Bachelet

Tre giorni di celebrazione, di riflessione e di festa per i 150 anni di presenza dell’Azione cattolica in Italia e nella diocesi di Fidenza. Il 14, 15 e 16 settembre coincideranno con le iniziative organizzate dall’associazione con il patrocinio del Comune.

Venerdì 14 alle 21 nel Ridotto del Teatro Magnani verrà proiettato il video “Cittadini degni del Vangelo. 150 anni di Azione Cattolica tra Fidenza e l’Italia” con testimonianze sulla presenza dell’Azione Cattolica a Fidenza dal secondo dopoguerra ad oggi. A seguire l’intervento di Rosy Bindi sul tema “Vittorio Bachelet. L’Azione Cattolica e il suo contributo per l’Italia ieri e oggi”.

Sabato 15 alle 11, con ritrovo sulla strada provinciale per Soragna nei pressi della rotatoria per Toccalmatto, verrà inaugurata via Vittorio Bachelet, mentre domenica 16, alle 11.15, nella parrocchia di San Giuliano Piacentino, messa presieduta da don Mauro Manica, assistente diocesano di Azione Cattolica, in cui verrà consegnata una pergamena ai presidenti diocesani che si sono susseguiti nel tempo. Nel pomeriggio la festa di inizio anno associativo con momenti formativi per adulti, giovani e ragazzi. Alle 17 la preghiera conclusiva presieduta dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli.