Abbandono scolastico e formativo: Svimez, nel Mezzogiorno la percentuale tra giovani dai 18 ai 24 anni

“È ancora una volta il Mezzogiorno l’area nella quale i giovani tra 18 e 24 anni con al più la licenza media abbandonano sia lo studio che la formazione professionalizzante. Se, infatti, in media in Italia questi giovani sono poco meno del 14%, al Sud raggiungono il 18,5%, mentre al Nord si fermano all’11,3% e al Centro al 10,7%. E sono più i maschi che le femmine a interrompere gli studi: i ragazzi meridionali sono ben il 21,5%, le ragazze del Sud il 15,2%”. Si tratta di elaborazioni Svimez su dati Istat presentati oggi a Roma nel corso del seminario su “Il sistema educativo nell’Italia dei dualismi. Una discussione a partire dal “Education&Training Monitor 2017”, organizzato dalla Svimez e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Al seminario, coordinato da Luca Bianchi, direttore della Svimez, sono intervenuti Daria Ciriaci della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Francesco Avvisati dell’Ocse e Gaetano Vecchione dell’Università Federico II di Napoli. Al successivo dibattito hanno preso parte Adriano Giannola, presidente della Svimez, Francesco Sinopoli, segretario della Flc-Cgil, e Roberto Torrini, della Banca d’Italia, già direttore Anvur.

Dalle analisi e dal confronto “sono emerse le profonde differenze territoriali”, e soprattutto, “come in alcune provincie, in particolare meridionali, quasi un giovane ogni quattro abbandoni la scuola o la formazione professionale. Ciò comporta un troppo basso livello di competenze al Sud, che rende ancor più difficile l’accesso al mercato del lavoro”.