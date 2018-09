Tutela dei minori: card. O’Malley, “portare la voce delle vittime ai vertici della Chiesa”

“Bisogno urgente di una risposta chiara da parte della Chiesa sugli abusi sessuali dei minori”. E’ quello espresso dal card. Sean Patrick O’Malley, presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, in un’intervista a Vatican News a conclusione della IX Assemblea plenaria dell’organismo. Per il cardinale, “portare la voce delle vittime ai vertici della Chiesa è cruciale per far capire a tutti quanto sia importante per la Chiesa dare delle risposte in maniera rapida e corretta a ogni situazione di abuso in qualsiasi momento si manifesti”. In particolare, “alla luce della situazione attuale, se la Chiesa si dimostra incapace di rispondere con tutto il cuore e di fare di questo tema una priorità, tutte le nostre altre attività di evangelizzazione, opere di carità e di educazione, ne risentiranno”. “Le Conferenze episcopali che ci hanno visto coinvolti per quanto riguarda l’educazione e formazione sono state di grande supporto”, ha aggiunto il card. O’Malley: “Una delle nostre iniziative ora è quella di creare dei ‘Survivors’ Advisory Panels’ (Comitati consultivi dei sopravvissuti) in diversi continenti”. Inoltre, ha proseguito, “realizziamo programmi di educazione e formazione per coloro che sono ai vertici della Chiesa, in modo tale che i nostri vescovi, i sacerdoti e i religiosi siano consapevoli della gravità della questione e abbiano gli strumenti per poter rispondere in modo tale da porre la tutela dei minori e la cura pastorale della vittima come priorità”. Questa settimana i membri della nostra Commissione incontreranno i vertici della Conferenza episcopale italiana e la Congregazione per la dottrina della fede.