Teologia e saperi: mons. Zani (Santa Sede), “comunità di destino” di tutti i popoli richiede “nuovo umanesimo planetario”

Il nostro tempo rende ineludibile “pensare insieme identità e diversità nel solco di una rinnovata cultura del dialogo” e questo “sottolinea l’urgenza di una riforma dell’educazione capace di valorizzare le diversità individuali e culturali, e volta nel contempo a integrare la frammentazione dei saperi. Perciò la sfida per il futuro dell’umanità è elaborare la coscienza di una ‘comunità di destino’ di tutti i popoli della Terra, che richiede un nuovo umanesimo planetario che solo potrà nascere dall’incontro fra le diverse culture del pianeta, dalla capacità di pensare insieme unità e molteplicità”. Ne è convinto mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica. Nella sua relazione al quinto seminario annuale dei docenti di teologia e assistenti pastorali dell’Università Cattolica (Santuario di Caravaggio, Bergamo, 10 – 13 settembre), Zani sottolinea la necessità che anche gli studi ecclesiastici si confrontino con questo orizzonte. “In tale prospettiva – afferma – va letta la recente Costituzione apostolica Veritatis gaudium, che – seppur espressamente rivolta agli studi ecclesiastici” – traccia nuove linee applicabili “a tutti gli attori impegnati nel delicato mondo dell’educazione”. Nell’ambito della “coraggiosa rivoluzione culturale” auspicata da Papa Francesco si situa il rilancio degli studi ecclesiastici, al cui riguardo il Proemio di Veritatis gaudium indica quattro criteri. “Anzitutto – spiega Zani -, occorre ripartire dal kerygma”; quindi bisogna “sviluppare una cultura dell’incontro, promuovendo il dialogo a tutto campo”. Il Papa richiama inoltre “il principio vitale e intellettuale dell’unità del sapere” come “antidoto alla frammentazione presente nelle istituzioni accademiche”. Infine l’urgenza di “fare rete” tra le diverse istituzioni, di diversi Paesi e di diverse “tradizioni culturali e religiose”.