Teologia e saperi: mons. Giuliodori (Univ. Cattolica), “piattaforma antropologica condivisa” per “autentico bene e sviluppo umanità”

“Fare un passo avanti nel contesto del rapporto tra teologia e saperi, in particolare sul versante dei linguaggi e dei concetti”. Nel Santuario di Caravaggio – diocesi di Cremona ma provincia di Bergamo – mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, illustra l’obiettivo del quinto seminario annuale dei docenti di teologia e assistenti pastorali dell’Ateneo che ha preso il via questo pomeriggio presso il Santuario. Tema dell’appuntamento (10 – 13 settembre), promosso dal Centro pastorale dell’Ateneo in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, “Le parole dei saggi fanno gustare la scienza” (Pr 15,2). Dire la scienza con parole di sapienza”.

Fondamentale – avverte Giuliodori – individuare “una piattaforma concettuale condivisa che consenta, almeno sulle grandi questioni di fondo, di progredire nella costruzione di un sapere aperto, amante della verità, capace di contribuire al bene e allo sviluppo dell’umanità”. “La piattaforma più concreta e solida su cui sembra possibile lavorare – prosegue – è quella antropologica, cioè a partire dal logos dell’uomo centro e fulcro di ogni esperienza, soggetto aperto all’assoluto e anelante alla trascendenza, artefice di ogni conquista e protagonista del progresso scientifico”. Su questa direzione si muove il forte appello di Papa Francesco nella costituzione Veritatis Gaudium il cui Proemio, annota Giuliodori, definisce “un quadro davvero interessante”. “Elaborare un linguaggio condiviso è una grande impresa”, riconosce; per questo è necessario “non perdere la capacità di costruire visioni d’insieme”. La strada del dialogo “appare ineludibile” ma certamente “pone nuovi e urgenti interrogativi alla teologia e alla ricerca scientifica a cui dobbiamo assieme tentare di rispondere”,