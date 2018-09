Svezia: risultati elezioni. Von Sydow (Sieps), migrazione e identità temi che soppiantano economia e scuola nell’interesse dei cittadini

Sulla vittoria della forza populista dell’Sd, Göran von Sydow, direttore dell’Istituto svedese per gli studi politici a Stoccolma, afferma: “Certo hanno di nuovo vinto, ma non così tanto quanto si aspettavano e bisogna ricordare che sono solo al 17%, dato simile a quello della Lega in Italia”, e quindi “bisogna considerare che più dei quattro quindi degli elettori hanno votato per altri partiti”. Il cambiamento è che “i temi della migrazione, integrazione, identità culturale, sono diventati più importanti nell’agenda politica e dominano le discussioni molto più che l’economia, l’occupazione e l’istruzione, che erano i temi tradizionali”. In tutta Europa “i partiti politici stanno faticando per cercare di capire come orientarsi in questo nuovo panorama del conflitto politico”. Anche nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo maggio, Göran von Sydow sottolinea che “le forze politiche che sono contro l’Ue e contro le migrazioni cercano di mobilitare il conflitto” e “di trovare le forme per istituzionalizzare una cooperazione, cosa che è sempre stata molto debole” tra i partiti a destra dello spettro elettorale. Secondo von Sydow i partiti pro-europei dovranno “trovare una strada e decidere” quanto vorranno centrare la campagna elettorale sulla “difesa della crescita dell’integrazione europea e quanto vorranno affrontare queste sfide”.