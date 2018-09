Parlamento Ue: Strasburgo, attesa per il Discorso sullo stato dell’Unione. Quale Europa nel futuro?

Strasburgo: una veduta dell'emiciclo dell'Europarlamento

(Strasburgo) Al Parlamento europeo, che si riunisce da oggi a giovedì 13 settembre a Strasburgo, questa è la plenaria principalmente dedicata al Discorso sullo stato dell’Unione, che il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker pronuncerà il 12 settembre in emiciclo. “A otto mesi dalle elezioni europee del maggio 2019, i deputati faranno il punto sui risultati raggiunti finora dalla Commissione”, si legge in una nota dell’Europarlamento. “Juncker dovrebbe illustrare l’impatto del lavoro della Commissione nei dieci settori prioritari” definiti dalla stessa Commissione, “e rivelare i risultati che la Commissione intende ottenere in vista delle elezioni europee”. “Il discorso di quest’anno – conferma la Commissione – si inserisce nell’imminenza delle elezioni europee e nel contesto del dibattito sul futuro dell’Ue a 27”. Nel discorso dello scorso anno Juncker “aveva delineato la sua visione della possibile evoluzione dell’Unione europea da qui al 2025 e ha presentato la tabella di marcia per un’Europa più unita, più forte e più democratica. Al discorso si affiancavano iniziative concrete in materia di commercio, controllo degli investimenti, cibersicurezza, industria e dati”. Muovendo da tale base i leader nazionali riuniti a Tallinn hanno concordato la cosiddetta “agenda dei leader”, un elenco delle questioni e sfide più pressanti da risolvere. “Al vertice dei leader nazionali che si terrà il 9 maggio 2019 a Sibiu (Romania) questo processo dovrebbe culminare in un impegno rinnovato per un’Ue tesa a realizzare quanto sta davvero a cuore ai cittadini”.