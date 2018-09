Pace: il 7 ottobre decine di migliaia di persone alla Marcia Perugia-Assisi

Decine di migliaia di persone, gruppi, scuole, associazioni ed Enti Locali si stanno organizzando in ogni parte d’Italia per partecipare alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si terrà domenica 7 ottobre 2018. Le motivazioni e gli obiettivi della Marcia Perugia-Assisi e del Meeting che la precederà il 5 e 6 ottobre verranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà giovedì 13 settembre, a Roma, presso la sede della Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II, n. 349) alle 11. Interverranno: Flavio Lotti, Comitato promotore Marcia PerugiAssisi; Sergio Bassoli, Rete della Pace; p. Antonello Fanelli, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; Alex Zanotelli, missionario; Elisa Marincola, portavoce Articolo 21; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana); Vittorio di Trapani, segretario generale Usigrai; Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei giornalisti.