Morte mons. Franco Perazzolo: Giraldi (Cnvf), “uomo di cultura che ha reso il cinema terreno di incontro”

È scomparso sabato 8 settembre all’età di 60 anni mons. Franco Perazzolo, del Dicastero per la Comunicazione, figura di primo piano della Santa Sede per il mondo del cinema. “Don Franco è stato un punto di riferimento indispensabile – dichiara Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film Cei – nel far crescere dialogo e sinergie tra la Santa Sede e la Chiesa in Italia sul versante del cinema”. Mons. Perazzolo è stato chiamato nel 2015 al Dicastero, dopo aver lavorato un decennio al Pontificio Consiglio della cultura con il card. Gianfranco Ravasi. La messa funebre è stata presieduta questa mattina nella chiesa di Santa Maria in Transpontina a Roma da mons. Dario E. Viganò, amico di studi sin dai tempi del seminario Lombardo. Nell’omelia, mons. Viganò ha ricordato l’impegno di mons. Perazzolo nel mondo della comunicazione e della cultura, richiamando il progetto cinematografico che don Franco ha fortemente sostenuto fino all’ultimo, “Il Precursore”, sulla figura di San Giovanni Battista.

“Nel 2017 don Franco – prosegue Giraldi – ha accettato di far parte della Commissione nazionale valutazione film Cei, nel progetto di rilancio voluto dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, perché credeva nell’importanza del cinema come spazio di incontro e dialogo. Con generosità, ci aveva aperto le porte della Filmoteca Vaticana per attivare iniziative congiunte in ambito culturale, pastorale ed educativo”. E proprio questo amore per il cinema, lo aveva spinto a dare il sostegno al Tertio Millennio Film Fest della Fondazione Ente dello Spettacolo.