Germania: istruzione “Orante Cor” sulla vita contemplativa femminile, pubblicata l’edizione in tedesco

Il segretariato della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato oggi in tedesco l’istruzione “Orante Cor”, rilasciata il 1° aprile 2018 dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica: si tratta dell’applicazione della Costituzione apostolica “Vultum Dei quaerere” sulla vita contemplativa femminile, che Papa Francesco ha licenziato il 29 giugno 2016. L’istruzione “Orante Cor” può essere richiesta o scaricata dal sito della Dbk. Il documento contiene istruzioni per l’interpretazione e l’uso di “Vultum Dei quaerere”. Il precedente documento papale sulla vita monastica contemplativa femminile è “Sponsa Christi Ecclesia”, emanato da Papa Pio XII nel novembre del 1950: nella istruzione “Orante Cor” si legge che “Papa Francesco, promulgando il 29 giugno 2016 la Costituzione apostolica Vultum Dei quaerere per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione, ha invitato a riflettere e a discernere su dei precisi contenuti legati alla vita consacrata in generale e alla tradizione monastica in particolare, ma non ha inteso abrogare la Sponsa Christi Ecclesia che è stata derogata solo in alcuni punti. Di conseguenza i due documenti pontifici sono da ritenersi come normativa in vigore per i monasteri di monache e devono essere letti in un’ottica unitaria”. Tra le altre cose, il nuovo documento menziona in 289 articoli le condizioni per la fondazione e la dissoluzione dei monasteri, nonché per la manutenzione e la vendita di proprietà. Inoltre, vengono chiarite anche le possibilità d’uso dei media.