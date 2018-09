Estate: Coldiretti/Ixe’, “11,6 milioni di italiani in vacanza a settembre, +5%”

“Con le ultime partenze di settembre spinte dalle previsioni di sereno salgono a 38,5 milioni gli italiani in vacanza nell’estate 2018, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno”. Lo segnala una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che “sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrerla, almeno in parte, nell’ultimo mese dell’estate, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno”. Secondo l’associazione, “l’allungamento della stagione turistica è un fatto positivo dopo la difficile partenza di un giugno molto piovoso e un agosto segnato a macchia di leopardo da brusche ondate di maltempo”. “Per molti si tratta in realtà di un bis della vacanza con il mese di settembre – sottolinea la Coldiretti – che è particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione”. A questo proposito viene segnalata “una riduzione dei listini che può superare il 30 per cento per i viaggi, i soggiorni ed anche gli svaghi”. In particolare, si registra infatti un aumento in percentuale del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne.