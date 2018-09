Diocesi: Perugia, al via domani le attività del Centro teologico “Leone XIII”

È tempo di avvio dell’anno scolastico anche per il neo Centro teologico diocesano (Ctd) “Leone XIII” di Perugia-Città della Pieve, costituito con decreto dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti l’8 giugno scorso. Domani, martedì 11 settembre, alle ore 18, presso la sede di Montemorcino, gli interventi di saluto del corpo docente apriranno ufficialmente il primo anno di attività del Ctd, nato dalla trasformazione della Scuola diocesana di teologia sorta nel 1979. Il Ctd, per la diversa strutturazione del piano studi che offre rispetto alla Scuola, si avvale della collaborazione dell’Istituto teologico di Assisi (Ita) e dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi (Issra).

Il card. Bassetti, che ha fortemente voluto il Ctd, evidenzia, nel suo decreto costitutivo che il Centro teologico “Leone XIII”, “continuerà a offrire un servizio qualificato di formazione, adeguato agli orientamenti ecclesiali e maggiormente rispondente alle necessità dei tempi presenti”. Nel formulare agli allievi e ai docenti gli auguri di buon studio-lavoro, il porporato auspica che il Ctd possa avvicinare sempre più persone allo studio della teologia anche per una maggiore conoscenza personale delle Sacre scritture.

È possibile iscriversi al nuovo Centro teologico diocesano via e-mail a: centroteologicopg@gmail.com, o telefonando allo 075.41393 (il martedì, dalle ore 16 alle 20) e per info dettagliate consultare il sito: http://diocesi.perugia.it/centroteologico.