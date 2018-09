Diocesi: Benevento, ritorna la Summer School Cives su “Comunità in azione. Ri-conoscere le vocazioni dei territori del Sud”

Venerdì 14 e sabato 15 settembre si terrà a Pietrelcina la quarta edizione della Summer School Cives. Il tema scelto è: “Comunità in azione. Ri-conoscere le vocazioni dei territori del Sud”. Esso trae ispirazione dal discorso tenuto da Papa Francesco a Pietrelcina lo scorso 17 marzo, in occasione della sua visita al paese natale di Padre Pio. Attraverso la Summer School Cives, promossa dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Benevento e dal comune di Pietrelcina, si intende porre all’attenzione questioni rilevanti per immaginare uno sviluppo umano integrale del Mezzogiorno d’Italia, a partire dalla conoscenza delle buone pratiche che sono diffuse in tanti luoghi del Sud. Nello specifico, si rifletterà sulle aree interne del Sud, a rischio di spopolamento e di abbandono soprattutto da parte dei giovani; ma anche su comunità e territori minori dotati di risorse che, se valorizzate attraverso una progettualità ben orientata, ne potrebbero determinare la rinascita.

“Abbiamo scelto questo tema per la nostra riflessione estiva – spiega Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Benevento – al fine di dare visibilità e prestare voce ai tanti movimenti che sono in atto in molti territori minori del Sud per darsi una possibilità di futuro. Lo vogliamo fare riscoprendo e rinominando le vocazioni delle nostre comunità, inscritte nella coscienza dei luoghi che abitiamo”.

Tra i relatori che interverranno nelle tre sessioni, mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, Edoardo Patriarca, presidente Istituto italiano della donazione, Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, Giovanni Teneggi, responsabile Confcooperative nazionale per la cooperazione di comunità, suor Alessandra Smerilli, docente di Economia all’Università Lumsa di Roma e alla Pontificia Facoltà Auxilium, Pasquale Orlando, coordinatore di “Risorsa Mezzogiorno”, Andrea Cioffi, sottosegretario allo Sviluppo economico, Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. È possibile iscriversi inviando una mail con le proprie generalità agli indirizzi: socialelavoro@diocesidibenevento.it; info@comune.pietrelcina.bn.it.