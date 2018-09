Diocesi: Bari, Chiesa locale a Fiera del Levante con stand e incontri. L’arcivescovo Cacucci, “considerare più attentamente respiro universale della città”

“L’aver deciso di dedicare un padiglione all’evento del 7 luglio e i tre incontri sul messaggio della visita del Papa e dei Patriarchi a Bari credo che sia di buon auspicio anche per le prospettive della Fiera”. Così mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, commenta la tre giorni di incontri organizzata dalla diocesi e dall’Ucsi all’interno della Fiera del Levante di Bari il 12, 13 e 14 settembre. “Il respiro universale di Bari, evocato durante la cerimonia inaugurale della Fiera del Levante dal presidente dell’Ente Alessandro Ambrosi, è un elemento che noi dobbiamo sempre considerare più attentamente. E non tocca solo la Puglia o l’Italia, non tocca soltanto il Mediterraneo, ma coinvolge la realtà ecclesiale cattolica e di tutte le Chiese cristiane”. Nel primo dei tre appuntamenti in programma all’interno dello stand della diocesi, il vaticanista di Avvenire Mimmo Muolo insieme a mons. Cacucci e a Maria Luisa Sgobba, presidente dell’Ucsi Puglia, discuteranno dell’incontro del 7 luglio a Bari tra il Pontefice e i Patriarchi del Medioriente. Il giorno dopo padre Giovanni Distante, rettore della basilica di San Nicola, padre Gerardo Cioffari, direttore del Centro studi Nicolaiano, e il reverendo Aleksej Dikarev, sottosegretario Affari esteri del Patriarcato di Mosca, discuteranno sul tema “San Nicola tra Occidente e Oriente. Ponte tra i popoli, comunicatore d’accoglienza”. L’ultimo giorno porteranno la loro testimonianza dal martoriato Medio Oriente fr. Sabino Chialà, della Comunità di Bose, Jean Clément Jeanbart, arcivescovo melkita di Aleppo, Toma Adly Zaki, vescovo copto di Guizeh e segretario generale dell’Assemblea della Gerarchia Cattolica in Egitto, e Maurizio Di Schino, inviato di Tv2000.