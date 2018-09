Diocesi: Alba, inaugurata la mostra fotografica dedicata a Giovanni Paolo II

È stata inaugurata, l’8 settembre, alle ore 17, nella chiesa di San Giuseppe ad Alba, la mostra fotografica “Giovanni Paolo II. Immagini di una vita consumata per amore a Cristo”, interamente dedicata alla figura e alla testimonianza di Papa Giovanni Paolo II. Erano presenti il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, l’assessore albese Gigi Garassino, il segretario del “Comitato Giovanni Paolo II”, Roberto Cerrato, e il presidente della fondazione Crc, Giandomenico Genta.

Dopo l’ascolto di un salmo dalla voce di Papa Wojtyla, Cerrato ha presentato la mostra, che consiste in 28 pannelli divisi in tre sezioni tematiche, realizzati con gli scatti di Arturo Mari, fotografo ufficiale della Santa Sede. Mons. Brunetti, ripercorrendo la serie di iniziative programmate, ha sottolineato come diocesi e comune, insieme a tutte le realtà culturali e imprenditoriali del territorio, abbiano saputo “fare rete” per celebrare, nel periodo di massima esposizione di Alba con la sua Fiera, un “grande Papa”. Il vescovo, si legge in una nota, ha ricordato che, quando Wojtyla è asceso al soglio pontificio, lui aveva soltanto 16 anni ed è rimasto segnato nella sua formazione dal magistero di Giovanni Paolo II. Inoltre, “celebrare questo Papa per la Chiesa albese significa manifestare l’amore per tutti i Papi che si sono succeduti negli ultimi decenni, come segno di unità della Chiesa universale, senza contrapposizioni, ma nella continuità di magistero e di servizio, come arcate di un unico ponte”. La mostra rimane aperta fino al 27 ottobre ed è visitabile tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30.