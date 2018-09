Consiglio d’Europa: l’agenda della settimana. Oggi a Strasburgo seminario promosso dalla Missione permanente della Santa Sede

(Strasburgo) Numerosi gli incontri e gli eventi in agenda questa settimana in diversi Paesi sotto l’egida del Consiglio d’Europa (Cde): in Spagna, da oggi e fino al 14 settembre, si svolge la 19ª edizione dell’Università su giovani e sviluppo (Uyd) organizzata dal Centro Nord-Sud, per formare 200 giovani leader di diversi settori in ambiti legati alla partecipazione e al networking nel contesto di società inclusive. A Varsavia oggi e domani si lancia il progetto “il crimine fuori dallo sport” con un seminario sulla “identificazione dei tipi di manipolazione” e i metodi usati dai manipolatori; riservato a rappresentanti di Repubblica ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria. A Torino, il 13-14 settembre, nel programma “città interculturali” un workshop su mediazione e comunicazione interculturale per i rappresentanti locali per affrontare situazioni dominate da stereotipi negativi sulle migrazioni. Invece in Armenia, Yerevan, il Congresso dei poteri locali e regionali organizzerà un seminario sui “meccanismi di consultazione tra autorità locali e nazionali”, per avviare un dialogo su vari meccanismi di consultazione che possono essere adattati al contesto armeno. Il Congresso sarà in settimana impegnato anche a Minsk per lavorare in diversi contesti sulla Carta europea dell’autonomia locale. Ospitato a Strasburgo presso la sede del Consiglio, invece oggi si tiene il simposio “la sfida dell’universalità. Sguardi incrociati 70 anni dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, simposio promosso dalla Missione permanente della Santa Sede presso il Cde.