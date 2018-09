Card. Bassetti: “gli scandali e le divisioni nella Chiesa non sono, purtroppo, un fatto nuovo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Gli scandali e le divisioni nella Chiesa non sono, purtroppo, un fatto nuovo. Tuttavia, quando avvengono, ci amareggiano e ci fanno soffrire, come accade nell’ora presente. Oggi, in questa cattedrale di Perugia, dinanzi alla venerata immagine della Madonna della Grazia, tutto il popolo la invochi affinché ci aiuti a poter offrire al mondo un’autentica testimonianza cristiana. Maria, Madre della Chiesa e di tutta l’umanità, sostieni la nostra preghiera per la Santa Chiesa di Dio, per il Santo Padre Francesco e per ogni persona che soffre nel corpo e nello spirito”. Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, nell’omelia della messa che ha presieduto nella cattedrale di San Lorenzo, sabato 8 settembre, festa liturgica della Natività di Maria e 24esimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Il presule, durante la liturgia, ha consacrato all’Ordo Virginum la quarantunenne Tamara Di Girolamo, insegnante e catechista della parrocchia di San Mariano. “Questa sera ho una grande consolazione, quella di poter consacrare nell’Ordine delle Vergini una donna che si consacra totalmente a Gesù, al Signore per essere totalmente dedicata a noi, alla nostra salvezza, al servizio della Chiesa, perché il Signore assume la persona che si consacra a Lui e poi la ridona ai fratelli – ha aggiunto il cardinale -. E il popolo di Dio ha questo meraviglioso senso della fede partecipa numeroso come questa sera, rendendosi conto, anche al di là delle apparenze, dei grandi eventi che succedono nella Chiesa e dei grandi doni che lo Spirito Santo fa alla sua Chiesa”. Il porporato, infine, si è anche rivolto alle donne dell’Ordo Virginum presenti in cattedrale, dicendo loro che “il tempo che ci è dato da vivere è terribilmente impegnativo per noi e per tutta l’umanità; ma nonostante le guerre, le ingiustizie, le persecuzioni, le violazioni dell’innocenza umana, il Signore è con noi, ci rialza da ogni caduta, ci libera dal laccio dei violenti e dei potenti per renderci liberi e salvati”.