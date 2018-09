Astronomia: Specola vaticana, da oggi a Castelgandolfo il primo seminario sulle meteoriti

La Specola Vaticana ospiterà il primo seminario sulla cura delle Meteoriti e dei campioni extraterrestri nella sede di Castelgandolfo. L’iniziativa – si legge in un comunicato rilanciato oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – si svolgerà da oggi al 13 settembre, e riunirà un gruppo internazionale di esperti e collezionisti del settore per “scambiare idee, discutere le migliori pratiche ed esplorare modi di servire meglio la comnità sceitnfica”. I partecipanti rappresenteranno 27 istituzioni scientitiche mondiali, inclusi musei, università e istituzioni di Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, Marocco e Giappone. Si parlerà anche di missioni spaziali, come quella Apollo che ha visto l’annulaggio della Nasa o la missione Hayabunasa dell’asteroide 25143 Itokawa.

“Questo convegno – spiega Robert Mache, curatore della collezione vaticana di meteoriti e uno degli organizzatori dell’iniziativa – rappresenta una magnifica opportunità per noi”. “Sarà un’occasione per familiarizzare con le differenti collezioni e col modo in cui sono state curate”, aggiunge Ludovic Ferrière, co-curatore delle meteoriti al Museo di storia naturale di Vienna, co-coordinatore del workshop: “Per anni, i curatori di meteoriti hanno lavorato in maniera indipendente, ora finalmente stiamo diventando una comunità”.