Venezia75: il programma di oggi. In concorso: “Suspiria”, “Frères ennemies” e “Peterloo”. Due appuntamenti da seguire con Feds e Acec

(da Venezia) Arriva oggi in concorso alla Mostra del Cinema il primo dei tre registi italiani ammessi nella sezione ufficiale: è Luca Guadagnino, che presenta al Lido il remake dell’horror di Dario Argento “Suspiria”. Ha scelto come interpreti principali due attrici hollywoodiane di primo piano, Tilda Swinton e Dakota Johnson, presenze ormai abituali dei suoi film. L’opera sarà presentata alla stampa la mattina alle 8.30, mentre regista e interpreti calcheranno il red carpet alle 19.

Secondo titolo del concorso è il franco-belga “Frères ennemies” di David Oelhoffen, regista passato alla Mostra con “Loin des hommes” nel 2014. Protagonista è l’ormai popolare Matthias Schoenaerts. Il film sarà visibile dalla stampa nelle proiezioni del mattino, mentre l’incontro con il pubblico è previsto alle 22.00. E dopo l’anteprima stampa di giovedì 31 agosto, “Peterloo” del regista britannico Mike Leigh viene presentato nella sala grande del Palazzo del cinema alle ore 16.00.

Per gli appuntamenti culturali, si segnalano due eventi. Il primo, alle 15.30 nella Stala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, è il contest “Digitali e solidali. L’Italia, rete delle buone notizie”, concorso per cortometraggi promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds). Presente il presidente Feds, mons. Davide Milani, e la responsabile del “Corriere della Sera – Buone notizie” Elisabetta Soglio.

Il secondo appuntamento, alle ore 16, nell’Italian Pavilion sempre all’Excelsior, è la presentazione del volume “La sala del futuro. Linee guida per la rigenerazione delle Sale della Comunità”, evento promosso dall’Acec con il Politecnico di Milano. Interviene don Adriano Bianchi, presidente Acec.