Venezia 75: Fond. Ente dello Spettacolo, presentato il docu-film “Qui è ora” sulla realtà dell’oratorio

Il docu-film “Qui è ora”, prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, è stato presentato nello Spazio FEdS allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, in occasione della 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Erano presenti: mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, don Samuele Marelli, responsabile di Odielle (Oratori diocesi lombarde); Gianmarco Altieri, autore; Andrea Patierno, responsabile Todos Contentos y yo Tambien (produzione esecutiva). Il documentario vuole far conoscere la realtà dell’oratorio al di fuori dei confini della Lombardia, attraverso un racconto corale della vita che si svolge al suo interno. Per don Marelli, “il film si rivolge a tutti coloro che non conoscono questa realtà. È un mondo che abbraccia centinaia di ragazzi. Il titolo si riferisce all’importanza di ogni momento. L’oratorio mantiene la stessa intuizione di un tempo, ma deve aver la capacità di aggiornarsi, restando fedele alle origini”. Mons. Davide Milani, invece, ha ricordato che “l’oratorio è un luogo di integrazione, dove si impara a diventare adulti”. Andrea Patierno ha parlato di “un racconto corale, un viaggio attraverso 5 oratori”, mentre Gianmarco Altieri ha concluso: “Volevamo mettere sul grande schermo un percorso di crescita, un nuovo processo di socializzazione”. Il film è stato girato negli oratori della Lombardia di: San Sirio Lomazzo (Como), San Giovanni e San Faustino (Brescia), San Giovanni Bosco a Clusone (Bergamo) e San Luigi (Milano).