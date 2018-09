Giuseppe Toniolo: ultimo mese di celebrazioni. Il 4 settembre messa a Pieve di Soligo. Fitto calendario di eventi

Pieve di Soligo: la tomba di Toniolo

Prenderà il via nella serata di martedì 4 settembre il mese conclusivo di eventi e celebrazioni a Pieve di Soligo per il centenario della morte del beato Giuseppe Toniolo (7 ottobre 1918). Nella ricorrenza della memoria liturgica del beato trevigiano – che ricorda il suo matrimonio con Maria Schiratti avvenuto il 4 settembre 1878 nella chiesa arcipretale di Pieve di Soligo – sarà il vescovo emerito di Concordia – Pordenone, monsignor Ovidio Poletto, a presiedere alle ore 19 la messa nel duomo pievigino, animata dalle esecuzioni della corale S. Maria Assunta. La liturgia eucaristica del 4 settembre, nell’anno in cui il vescovo Poletto ha festeggiato il sessantesimo della sua ordinazione sacerdotale – segna l’inizio di un fitto calendario di iniziative in onore dell’economista e sociologo cattolico, nato a Treviso, vissuto a Pisa e sepolto a Pieve, proclamato beato dalla Chiesa il 29 aprile 2012. Nella stessa settimana, venerdì 7 settembre, a partire dalle 15.30, nel Teatro S. Pio X di Treviso, ci sarà la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Giuseppe Toniolo. La storia è futuro”, messo in scena per la prima volta nell’aprile scorso al Careni di Pieve di Soligo. La performance nel capoluogo di Marca sarà in occasione dell’incontro di tutti i docenti di religione di ogni ordine e grado della diocesi di Treviso all’inizio del nuovo anno scolastico, grazie all’iniziativa promossa dallo stesso ufficio Irc diocesano. Sarà presente e interverrà alla fine il vescovo di Treviso, Gianfranco Agostino Gardin.

Nella parte iniziale il direttore dell’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, Marco Zabotti, terrà una riflessione sull’attualità del Toniolo, del suo pensiero e della sua testimonianza di laico cristiano. Inoltre, nell’ambito di un pellegrinaggio parrocchiale di Azione cattolica del vicariato urbano della città di Treviso lungo le Vie dei Santi della diocesi di Vittorio Veneto, nella giornata di sabato 15 settembre la tomba del beato Toniolo nel duomo di Pieve di Soligo – con celebrazione della messa presieduta dal sacerdote assistente don Antonio Guidolin – a partire dalle 14.30, sarà la meta pomeridiana del percorso del gruppo di fedeli dal capoluogo della Marca.