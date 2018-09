Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini il 3 settembre ricorderà il generale Dalla Chiesa nel 36° anniversario dell’assassinio

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, parteciperà lunedì 3 settembre, alle 18.30, in piazza Diaz, presso il Monumento al Carabiniere a Milano, alla cerimonia di commemorazione del 36° anniversario dell’assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il presule interverrà assieme al procuratore della Repubblica di Torino, Armando Spataro. La cerimonia è organizzata dall’associazione Libera per ricordare il generale, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, vittime dell’agguato mafioso che avvenne a Palermo, il 3 settembre 1982. A fare da sfondo all’evento, intitolato “La speranza del Generale”, un passaggio dell’omelia pronunciata dal cardinale Carlo Maria Martini, allora arcivescovo di Milano, durante la Messa per le esequie il 5 settembre 1982: “Il suo ottimismo di fondo, il senso del dovere, il fuoco che gli ardeva dentro era più forte delle delusioni, più ardente delle minacce”. Lo scorso anno l’arcivescovo Delpini, intervenendo al Palazzo di Giustizia a un dibattito sul volume dedicato al generale aveva osservato che “la fiducia di Dalla Chiesa che il male può essere sconfitto nasceva anche dalla fede”.