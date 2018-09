A Sua Immagine: oggi in visita al Giardino di Ninfa. Domani puntata sulla Giornata del Creato

Nuovo appuntamento oggi e domani con “A Sua Immagine” (Rai Uno). Alla vigilia della 13ª Giornata per la custodia del Creato, la trasmissione condotta da Lorena Bianchetti farà una immersione tra le meraviglie della natura e alle fonti silenziose della spiritualità: nel Giardino di Ninfa, nell’Agro Pontino. Una visita che si svolgerà con la presenza della fisarmonica del maestro Marco Lo Russo, con le annotazioni dell’architetto Tommaso Agnoni, presidente della “Fondazione Roffredo Caetani”, che si occupa della tutela e della valorizzazione del sito, e del direttore del giardino, Lauro Marchetti. Altra tappa nell’Abbazia di Valvisciolo, gioiello dell’architettura gotica e della spiritualità cistercense, e nella Sermoneta, in provincia di Latina, per entrare insieme all’inviato Paolo Balduzzi all’interno del Castello del nobile casato dei Caetani, uno dei più potenti del Medioevo. Alle 16.45 spazio a “Le ragioni della speranza”. Continua anche il viaggio di don Davide Banzato in Brasile. Il sacerdote presenterà la figura del fondatore della Comunità Shalom, Moysés Louro de Azevedo Filho. La puntata andrà in replica su Rai Uno, la domenica dalle 6.30. Domani, alle 10.30, la puntata di “A Sua Immagine” sarà dicata al rapporto fra l’uomo e la terra. Così il programma è andato a visitare alcuni luoghi simbolici come Castelluccio di Norcia, a due anni dal terremoto nel Centro Italia, e le campagne dell’Alto Belice strappate alla mafia; e poi le aziende, in Piemonte e in Calabria, che si propongono come modello di recupero del territorio. Con Lorena Bianchetti parleranno di cura del territorio e di sviluppo armonico e rispettoso dell’ambiente don Maurizio Patriciello, parroco nella Terra dei Fuochi; Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr e divulgatore e Silvano Onofri, biologo e docente di Botanica all’Università della Tuscia. Alle 10.55 la linea passerà alla Messa, trasmessa dalla concattedrale di Veroli (Frosinone). Alle 12, l’appuntamento con l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.