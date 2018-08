Diocesi: Grosseto, in festa per san Lorenzo. Celebrazioni presiedute dal card. Becciu

Sarà il card. Giovanni Angelo Becciu, prossimo prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, a presiedere le celebrazioni in programma a Grosseto per la festa del patrono san Lorenzo. Nella serata di domani, giovedì 9 agosto, guiderà dalle 21 la processione che, secondo tradizione, riversa nel capoluogo maremmano migliaia di persone. Alla processione parteciperanno il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, e il proposto del Capitolo della Cattedrale che porterà la reliquia del Santo per l’intero tragitto. Tra gli ospiti attesi anche il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, e il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick.

Come si legge in una nota, diffusa oggi dalla diocesi, “la statua di san Lorenzo, collocata sullo storico carroccio dipinto trainato da due buoi maremmani, attraverserà le principali vie del centro cittadino, mentre la cinquecentesca campana, anch’essa sul carro, coi suoi rintocchi annuncerà il passaggio del simulacro”. Le meditazioni che accompagneranno la processione saranno incentrate sul tema del lavoro e saranno riprese dal messaggio del vescovo Cetoloni. Inoltre saranno offerte alcune testimonianze di buone pratiche attraverso le quali raccontare il lavoro dignitoso, solidale, partecipato.

Venerdì 10 agosto, invece, la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Becciu inizierà alle 11 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Tv9. Durante il rito, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna offrirà e accenderà il cero votivo a san Lorenzo come segno di affidamento di tutta la città al patrono. Al termine della celebrazione i presenti riceveranno la benedizione papale, attraverso la quale sarà possibile ottenere, alle condizioni stabilite dalla Chiesa, l’indulgenza plenaria.

La giornata di festa si concluderà in serata con il concerto di san Lorenzo in piazza Dante, nel corso del quale la Pro Loco consegnerà il Grifone d’Oro, massima onorificenza della città, al maestro Antonio Di Cristofano.