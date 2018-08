Agricoltura: Coldiretti, “con nubifragi e grandine sale conto dei danni, da inizio anno oltre il mezzo miliardo di euro”

Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo facendo salire il conto dei danni nelle campagne sotto la morsa del caldo torrido. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti dopo l’ultima ondata di maltempo che ha colpito – tra l’altro con tromba d’aria, bomba d’acqua e grandine – la provincia di Cuneo, con campi di mais completamente piegati a terra, frutteti sradicati dal vento e stalle e capannoni agricoli scoperchiati. “Il risultato è che hanno superato abbondantemente il mezzo miliardo i danni subiti dall’agricoltura nazionale dall’inizio dell’anno – sottolinea Coldiretti – per effetto dei cambiamenti climatici in atto che si sono manifestati con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo”. “Se nei campi si guarda con preoccupazione al cielo per paura della grandine e dei danni irreversibili che provoca alle coltivazioni, nelle stalle – continua l’associazione – si cerca di portare sollievo alle mucche che per lo stress da caldo stanno producendo fino al 15% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. Ma in difficoltà sono anche i pollai dove si sta registrando un calo fra il 5 al 10% nella deposizione delle uova”. “Lo stato di sofferenza delle campagne – precisa Coldiretti – è confermato dalle api che sono considerate un indicatore del benessere ambientale. Per la produzione di miele del 2018 si stima un calo del 50% rispetto alla media degli ultimi anni per l’effetto del clima pazzo che ha stressato le api e compromesso le fioriture”. Secondo Coldiretti, “siamo di fronte ad un crollo a macchia di leopardo della raccolta, dalla Sicilia all’Abruzzo, dalla Liguria alle Marche fino alla Sardegna e alla Lombardia, con punte anche dell’80% in meno rispetto alla media per alcune tipologie”.