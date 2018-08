Papa in Irlanda: alla Festa delle famiglie, “i social media per costruire una ‘rete’, benefici se usati con moderazione e prudenza”

“I social media non sono necessariamente un problema per le famiglie, ma possono contribuire a costruire una ‘rete’ di amicizie, solidarietà e mutuo sostegno. Le famiglie possono connettersi attraverso internet e trarne beneficio”. Lo ha detto Papa Francesco stasera nel suo discorso alle famiglie riunite al Croke Park Stadium di Dublino per la Festa delle famiglie, nell’ambito del loro incontro mondiale. “I social media possono essere benefici se usati con moderazione e prudenza”, ha aggiunto il pontefice che ha presentato un esempio. “Voi, che partecipate a questo Incontro mondiale delle famiglie, formate una ‘rete’ spirituale, una trama di amicizia; e i social media possono aiutarvi a mantenere questo legame e allargarlo ad altre famiglie in tante parti del mondo”. Secondo Francesco, “è importante, tuttavia, che questi mezzi non diventino mai una minaccia alla vera rete di relazioni di carne e sangue, imprigionandoci in una realtà virtuale e isolandoci dai rapporti autentici che ci stimolano a dare il meglio di noi stessi in comunione con gli altri”. Quindi, Francesco ha invitato le famiglie a riflettere sul “bisogno di ridurre il tempo che spendono per questi mezzi tecnologici e di spendere più tempo di qualità tra di loro e con Dio”.