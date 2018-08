Incontro mondiale famiglie: coniugi Salerno (Focolari), “accompagnare i figli rispettando la loro libertà”

“Abbiamo il compito di accompagnare i figli, ma dobbiamo rispettare la loro libertà aiutandoli a scoprire il disegno che Dio ha pensato per la loro felicità. Nella normalità delle famiglie cristiane la parola ‘chiave’ è ‘ricominciare’”. Lo hanno detto i coniugi Maria e Gianni Salerno, responsabili di Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari, presentando oggi la loro testimonianza sulle gioie e le sfide dei genitori oggi, nell’ambito dell’incontro mondiale delle famiglie, a Dublino. “Fin dall’inizio come padri e madri possiamo avere la coscienza che, essendo noi icona di Dio, abbiamo la grande chance di essere suoi canali verso il figlio – hanno aggiunto –. Quante volte ci siamo trovati a chiedere scusa ai nostri figli per una reazione esagerata, così anche loro hanno imparato a chiedere scusa”. Ricordando i momenti in cui nascono conflitti tra genitori e figli, i coniugi Salerno hanno affermato che “è importante che i genitori riescano a mettersi nei panni del figlio, quasi a ‘camminare nelle sue scarpe’, calarsi in ciò che sta vivendo”. “Dobbiamo sentire sulla nostra pelle le sue emozioni, paure e difficoltà prima di dare risposte, esercitando quell’ascolto profondo che è in grado di accogliere l’altro fino in fondo”. Riflettendo sul fatto che le famiglie possano essere “esemplari ma rare”, hanno affermato che non è così. “Possiamo testimoniare la bellezza di tante famiglie nel mondo che, pur tra le tempeste della vita quotidiana, sperimentano la gioia dell’educare e la grazia della presenza di Gesù, vivo in famiglia”.